قالت مبعوثة

الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز اليوم السبت، إن الأمم المتحدة

لديها تعهدات بوقف إطلاق النار في ليبيا من كل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق غير المعتمدة فائز السراج وحفتر.

The post عاجل// ويليامز: لدينا تعهدات بوقف إطلاق النار في ليبيا من السراج وحفتر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24