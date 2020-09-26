ويليامز: إجراء الانتخابات من شأنه أن يعالج أزمة الشرعية

قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، إن طرفي الحوار وخاصة العسكريين، أكدوا على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال تسعين يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت ويليامز في تصريحات للعربية، أن إجراء انتخابات من شأنه أن يعالج أزمة الشرعية، مؤكدة أن هناك تركيزا كبيرا على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى، باعتبارها قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي.

وأضافت ويليامز أن هناك مراجعات دورية ستجرى للبنك المركزي في العاصمة طرابلس.

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