احتجاجات سبها وطرابلس.. صرخة غضب من مواطن مقهور

خاص| 218

فتحت قناة “NEWS 218″، عبر برنامج “LIVE”، ملف الاحتجاجات الشعبية التي ما تزال متواصلة في مدينة سبها وفي العاصمة طرابلس، والتي تتجسد مظاهرها في الخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرقات العامة وإحراق الإطارات تعبيرا عن رفض سوء الأوضاع المعيشية، كما فتحت القناة ملف الأمن المضطرب بعد اشتباكات الجمعة في منطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق وقد استضافت المهتم بالشأن السياسي محمود فحيل البوم.

وقال المهتم بالشأن السياسي، محمود فحيل البوم، إن هناك من يخاصم المواطن الليبي في أبسط سبل عيشه وفي حياته ورزقه وهويته، وقد جعلوا الليبيين ينوؤون بأوزارهم بسبب التداخلات التي حدثت والتي وضعتهم أمام إشكالية كبيرة لا خروج منها إلا بتشكيل إرادة وطنية وصرخة غضب كبيرة.

وشدد فحيل البوم على ضرورة دعم هذه الاحتجاجات والوقوف إلى جانب المواطن المظلوم المقهور دون الانتباه إلى أي صراعات سياسية أو الولاء لمنظومات دولية.

وعن الاشتباكات في تاجوراء، أوضح فحيل البوم أنها كانت متوقعة لأنه عقب كل معركة تحدث صراعات جانبية على النفوذ بين التشكيلات المسلحة، مضيفاً أن ما حدث يؤكد من جديد الحالة الفوضوية المسلحة التي تعيشها العاصمة طرابلس بوجود التشكيلات المسلحة التي يجب مواجهتها بالقوة وانتزاع السلاح منها.

وحول قرار وزير الدفاع في الوفاق صلاح النمروش، بحل كتيبتي أسود تاجوراء والضمان، نفى فحيل البوم قدرة وزير الدفاع المفوض على تطبيق هذا القرار لأن الوزير نفسه أداة في يد الجماعات المسلحة وهو ابن، ما أسماه بـ”المشهد الميليشياوي” المسيطر على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في الغرب، حسب قوله.

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