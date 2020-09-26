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احتجاجات سبها وطرابلس.. صرخة غضب من مواطن مقهور

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

خاص| 218

فتحت قناة “NEWS 218″، عبر برنامج “LIVE”، ملف الاحتجاجات الشعبية التي ما تزال متواصلة في مدينة سبها وفي العاصمة طرابلس، والتي تتجسد مظاهرها في الخروج إلى الشوارع وإغلاق الطرقات العامة وإحراق الإطارات تعبيرا عن رفض سوء الأوضاع المعيشية، كما فتحت القناة ملف الأمن المضطرب بعد اشتباكات الجمعة في منطقة تاجوراء في العاصمة طرابلس بين كتيبتي الضمان وأسود تاجوراء التابعتين لحكومة الوفاق وقد استضافت المهتم بالشأن السياسي محمود فحيل البوم.

وقال المهتم بالشأن السياسي، محمود فحيل البوم، إن هناك من يخاصم المواطن الليبي في أبسط سبل عيشه وفي حياته ورزقه وهويته، وقد جعلوا الليبيين ينوؤون بأوزارهم بسبب التداخلات التي حدثت والتي وضعتهم أمام إشكالية كبيرة لا خروج منها إلا بتشكيل إرادة وطنية وصرخة غضب كبيرة.

وشدد فحيل البوم على ضرورة دعم هذه الاحتجاجات والوقوف إلى جانب المواطن المظلوم المقهور دون الانتباه إلى أي صراعات سياسية أو الولاء لمنظومات دولية.

وعن الاشتباكات في تاجوراء، أوضح فحيل البوم أنها كانت متوقعة لأنه عقب كل معركة تحدث صراعات جانبية على النفوذ بين التشكيلات المسلحة، مضيفاً أن ما حدث يؤكد من جديد الحالة الفوضوية المسلحة التي تعيشها العاصمة طرابلس بوجود التشكيلات المسلحة التي يجب مواجهتها بالقوة وانتزاع السلاح منها.

وحول قرار وزير الدفاع في الوفاق صلاح النمروش، بحل كتيبتي أسود تاجوراء والضمان، نفى فحيل البوم قدرة وزير الدفاع المفوض على تطبيق هذا القرار لأن الوزير نفسه أداة في يد الجماعات المسلحة وهو ابن، ما أسماه بـ”المشهد الميليشياوي” المسيطر على العاصمة طرابلس ومدن أخرى في الغرب، حسب قوله.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • الان على مدبنة سبها ومناطق الجنوب الليبي – لا ضير ولا ضرار عليهم فقط تنظيم انفسهم داخل البلديات والتنظيم الامني للمركز الوطنية والموسسات العامة وحمايتها جيدا – ومراجعة السجلات المدنية وتنظيف بلدياتهم مع الادارات الخدمية وطلاء الحواءط بلون مناسب –
    وتوفير الصيانات للمركز الخدمية –
    وتوفير حماية للمواطنين بدوريات الامن العام –
    وحماية مناطقهم من الصيد الغبر قانوني من الغرباء – ومنع اي تنقيب من اي جهات – وعدم استلام اي إعانات من الخارج – والاعتماد على المجهود الوطني –
    والتطوع للخدمات المركزية بشءون البلدية -،
    والاجتماع مع الخبراء لدراسة الاحتياجات المنطقة والتعليم والصحة والاصلاحات المقيدة بالإدارات التنفيذية – حتى تفرج قريبا -والاتصال الداءم مع قوة الردع في العاصمة – والله لا يضيع الاعمال الصالحة – فما تفعلون من خير تجدوه –
    وأهل طرابلس يرسلون لكم الشكر والتحيات – فان مع العسر يسرا .

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