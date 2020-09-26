المؤسسة الليبية للاستثمار تستكمل المرحلة الأولى من مشروع التحول

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار استكمال المرحلة الأولى من مشروع التحول، الذي يعتبر من أهم استراتيجيات المؤسسة المعتمدة.

وتضمنت المرحلة الأولى من المشروع تصميم واعتماد نظام تشغيلي يضمن فاعلية العمليات التشغيلية، وتحقيق الشفافية والرقابة الداخلية والحوكمة.

وقالت المؤسسة في منشور لها عبر صفحتها بفيسبوك، أنها اعتمدت في هذه المرحلة هيكلا تنظيميا يلبي الأهداف الموضوعة، وحزمة شاملة للسياسات واللوائح المالية والاستثمارية، وكذلك أنظمة رقابة داخلية تحاكي أحدث الممارسات في الصناديق السيادية العالمية.

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