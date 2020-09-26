الحويج يترأس اجتماعا مع أعيان ومشايخ القبائل للإعداد لمؤتمر سرت

ترأس وزير الخارجية والتعاون الدولي عبد الهادي الحويج صباح اليوم، اجتماعا تمهيديا للإعداد لمؤتمر سرت الثاني، الذي سيعقد في مدينة سرت في 10 أكتوبر القادم.

حيث دعي إلى هذا الاجتماع أعيان ومشائخ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، ورجال الدين، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نخبة من الحقوقيين وأساتذة الجامعات، وحضور مميز للمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة.

الحاضرون شددوا في كلماتهم على ضرورة الخروج بتوصيات تنفيذية من المؤتمر، لإنقاذ الوطن والشعب الليبي من هذا الوضع المأساوي، والانطلاق في رحلة بناء دولة القانون والمؤسسات.

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