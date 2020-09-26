13 حالة شفاء جديدة من «كورونا» في غدامس

أعلن فريق الرصد والاستجابة غدامس، اليوم السبت، تسجيل 13 حالة شفاء من فيروس «كورونا المستجد».

وأوضح الفريق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الحالات توزعت بواقع الحالة المعلن عنها في البيان رقم «3» إضافة إلى 10 حالات لمخالطين لها، علاوة على تماثل حالتين للشفاء من الأطقم الطبية.

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وبلغت الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس «كورونا المستجد» في ليبيا، حتي اليوم السبت، 31 ألفًا و828 حالة، بينها 13 ألفًا و497 حالة نشطة، و17 ألفًا و832 حالة شفاء، فيما توفي 499 شخصًا جراء الإصابة بالفيروس الذي ظهر في ليبيا مارس الماضي.

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