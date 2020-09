أهالي مصراتة غاضبون من فصل دائرة البرج 220 ك.ف تعسفيا دون تنسيق مع اللجنة المشتركة لطرح الأحمال

عبر أهالي مدينة مصراتة اليوم السبت عن استيائهم من إدارة الشركة العامة

للكهرباء بعد فصل غدارة التحكم لدائرة البرج جهد 220 ك.ف من محطة طمينة 220 ك.ف بشكل تعسفي دون تنسيق مع

اللجنة المشتركة لطرح الأحمال في المدينة.

وأوضح الأهلي في بيان أنهم التزموا ببرنامج طرح الأحمال وانقطاع التيار

الكهربائي عن المدينة لمدة تسع ساعات متواصلة.

وأضاف البيان أنه يتم الفصل عن انلأهالي من طرف اللجنة الخاصة بطرح ال

أحمال وبعد رجوع التيار الكهربائي بأقل من ساعة حيث يتم فصل دائرة البرج من قبل

التحكم في طرابلس عن طريق أوامر بالفصل للمشغلين المتواجدين في محطة تحويل طمينة.

وطالب البيان بعدم فصل دائرة البرج جهد 220 ك.ف وذلك في ظل التزام الأهالي

لبرنامج طرح الأحمال مؤكدين أنه حال تكرار فصل دائرة البرج دون تنسيق مع لجنة طرح

الاحمال فسيتم تحميل التحكم في الشركة مسؤولية ما يترتب على هذا الأمر.

