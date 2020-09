أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن مليشيا “قوة الردع الخاصة” في العاصمة طرابلس أفرجت على عدد من الإرهابيين التابعين لمجالس الشورى كانوا متواجدين بسجن معيتيقة الذي تسيطر عليه. وذكر المصدر أن من بين الإرهابيين الذين تم الإفراج عنهم المتطرف عماد عبدالله لياس والملقب “فبرايري” من مواليد 1990 ومن سكان مدينة درنة. وأشار المصدر إلى أن […]

