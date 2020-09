أعلنت اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا

في الكفرة اليوم السبت تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أن عدد الوفيات الإجمالي في

الكفرة بلغ 20 حالة فيما وصل عدد حالات الشفاء إلى 83 ومجموع الإصابات 226.

