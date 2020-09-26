«صنع الله» لـ«إيني»: باشرنا عمليات إنتاج النفط في بعض الحقول

استقبل رئيس “المؤسسة الوطنية للنفط” مصطفى صنع الله صباح يوم أمس الجمعة، المدير التنفيذي للعمليات لشركة ايني اليساندرو بوليتي والوفد المرافق له، وذلك بالمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس.

تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من المواضيع التي تهم الجانبين، وكان في مقدمتها تطوير التركيبين البحريين أ و ه والذي باشرت شركة مليته للنفط والغاز بمباشرة الاعمال الهندسية من خلال ائتلاف شركتي تقنية للاعمال الهندسية وايني بروجيتي والحرص على تنفيذه حسب الجدول الزمني المعد لذلك.

كما ناقش الحاضرون بعض نشاط شركة مليته للنفط الغاز و كيفية دعمها لتحسين أدائها والعمل على تخفيض التكاليف خاصة في هذه الظروف الصعبة وشح الميزانية خاصة وانها تقوم بتوفير الغاز المطلوب لمحطات الكهرباء .

وأكد مصطفى صنع الله على ان المؤسسة باشرت عمليات اعادة الانتاج في بعض الحقول النفطية الامنة وحرصه التام لتوفير الظروف الامنية المناسبة للأطقم الفنية التي باشرت مهامها بمجرد ان تم رفع حالة القوة القاهرة على الموانيء التي خضعت للمعايير المطلوبة من حيث توفر الامن كما اكد حرصه على توفير وسائل النقل المناسبة لهذه العمالة لمباشرة اعمالها وقد باشرت اول رحلة طيران من مطار معيتيقة الى حقل النافورة وعلى متنها موظفي شركتي مليته والخليج، وفق قوله.

وحضر الاجتماع عن جانب المؤسسة الوطنية للنفط كل من، عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج ابوالقاسم شنقير، ومدير عام التسويق الدولي عماد بن رجب، ومدير تسويق النفط الخام نعيمة صوان، كما حضر عن جانب شركة ايني كل من، انطونيو بانزا المدير التنفيذي لشمال افريقيا والشرق الاوسط ، وبروسكو بويدو مساعد المدير التنفيذي للتطوير ، وعبدالمنعم العريفي المدير العام لشركة إيني شمال افريقيا.