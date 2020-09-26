البعثة الأممية: إشتباكات تاجوراء تؤكّد مرة أخرى الحاجة المُلحّة لإصلاح قطاع الأمن في ليبيا

ليبيا – أكّدت البعثة الأممية على أنها تتابع بقلق بالغ الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين مجموعتين مُسلّحتين في الحي السكني تاجوراء في طرابلس، التي أسفرت عن إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصّة وتعريض حياة المدنيين للخطر.

البعثة الأممية دعت في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية.

وذكّرت جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، معتبرةً أنّ هذه الاشتباكات المُسلّحة تؤكدّ مرة أخرى على الحاجة المُلحّة لضرورة إصلاح قطاع الأمن في ليبيا.