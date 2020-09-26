بعد انتهاء عقودهم.. 1400 مرتزق يُغادرن ليبيا إلى سوريا

تقرير| 218

“انتهت مهمتهم وعادوا من حيث أتوا”، هذا هو حال المرتزقة السوريين الذين انتهت عقودهم في ليبيا، إذ كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن عودة 1400 مرتزق من مقاتلي الفصائل الموالية لتركيا إلى سوريا.

ولم تكن عودة المرتزقة الأولى، فقد بين المرصد أن دفعة جديدة عادت إلى بلدها الأم سوريا، مشيرا إلى أن عدد المجندين الذين تم استقدامهم إلى ليبيا بلغ نحو 18 ألف مرتزق سوري بينهم 350 طفلا دون سن الـ18، وعاد منهم نحو 8500 بعد انتهاء عقودهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية.

ولفت المرصد، في بيان، تلقت “218” نسخة منه، إلى أن عدد الإرهابيين الواصلين إلى ليبيا بلغ 10 آلاف منهم 2500 من الجنسية التونسية، وذكر أن الحكومة التركية خفضت رواتب المرتزقة الراغبين بالبقاء في ليبيا إلى 600 دولار بعد أن كانوا يتقاضون مبلغ 2000 دولار شهريا.

وبحسب المرصد السوري، فإن عملية تخفيض الرواتب جاءت بعد التوافق بين الأطراف الليبية في إشارة منه إلى العملية السياسية القائمة التي انطلقت بشكل فعلي بعد اتفاق رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمجلس الرئاسي على وقف إطلاق النار.

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