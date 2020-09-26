فصل في محطة السلوم المصرية يدخل طبرق في إطفاء كامل

أكد مصدر مطلع من شركة الكهرباء بطبرق، أن المدينة في حالة إطفاء كامل منذ فجر اليوم السبت، مرجعا السبب لفصل في محطة السلوم الكهربائية المصرية.

وقال المصدر في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، إن مدينة طبرق وضواحيها تتزود بالكهرباء من مصر بالتحديد من محطة السلوم الكهربائية بقدره 80 ميغا وات منذ بداية عام 2011.

وأضاف أن الإطفاء على مدينة طبرق وضواحيها يعود لفصل مفاجئ من الجانب المصري منذ فجر اليوم السبت.

وتوقع المصدر أن تعود التغذية الكهربائية بعد منتصف الليل بعد الإصلاحات التي سيجريها فنيو الجانب المصري، حسب المصدر.

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