وليامز :على المرتزقة مغادرة ليبيا خلال 90 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 September, 2020

عبّرت ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفانى وليامز ،السبت ،عن قلق البعثة من استمرار تدفق السلاح والقوات العسكرية والمرتزقة إلى ليبيا و قالت “هذا لم يعد مقبولا.. وحريصون على حماية وسط البلاد حيث يوجد النفط”.

و أشارت وليامز في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” ،إلى أن أسباب القلق باقية في ليبيا رغم التطورات المشجعة.



وقالت وليامز ” ،إن لدى البعثة تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى في ليبيا، أودُّ أن أشير أيضًا إلى أنّ هذا هو قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي في المنطقة الوسطى، أكثر من 90% من ثروة ليبيا مصدرها النفط؛ لهذا علينا حماية البنية التحتية للنفط هناك”.

وحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يوما من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

و أكدت إنه ستكون هناك مراجعة دورية للبنك المركزي في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى أنّ الانتخابات ستعالج أزمة الشرعية في ليبيا ،كما أشارت إلى أن الترتيبات الأمنية الواسعة خاضعة للحوار الليبي – الليبي.