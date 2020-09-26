بلدية الخمس: لم نرفض طرح الأحمال ونطالب باجتماع عاجل مع “العامة للكهرباء” لمعرفة أسباب تعطل محطات التوليد

دعا الحكماء والأعيان والمسؤولين ببلدية الخمس، في اجتماعهم الطارئ اليوم السبت، بديوان البلدية إلى نبذ الفتن والإشاعات التي تتهم بلدية الخمس وسكانها برفض طرح الأحمال وزعمهم بأنها أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي لأيام متواصلة عنها وعن المدن المجاورة.

وبحسب إيجاز صحفى للبلدية، أكد الحضور على أن كُل هذه الإشاعات غرضها غض الطرف وتوجيه الرأي العام عن الفشل الذي ارتكبته الشركة العامة للكهرباء في إدارة أزمة الكهرباء، وقرارتها المركزية في توزيع طرح الأحمال، كما أكدوا على أن محطات توليد الكهرباء في بلدية الخمس ليس من صلاحياتها طرح الأحمال أو توزيع الكهرباء على المدن، ويجب أن يعي الجميع أن هذه الأزمة هي أزمة الجميع ويجب الوقوف فيها صفًا إلى صف لتجاوزها وعدم التفرقة ونبذ العنصرية التي يروّج لها البعض.

كما طالب الحضور باجتماع موسع مع الجهات الأمنية ومسؤولين عن الشركة العامة للكهرباء بشكل عاجل للوقوف على المسببات الحقيقية وراء خروج محطات التوليد عن الخدمة بشكل متكرر وكيفية علاج الأمر وعدم تكرار حدوثها مجددًا، وطالبوا أيضاً بضرورة العدل في توزيع طرح الأحمال بين المناطق والمدن بشكل يجعلنا نخرج من هذه الأزمة بأقل الأضرار.

وحضر هذا الاجتماع كلاً من، مجلس الحكماء والأعيان ببلدية الخمس، مندوبي المحلات بالبلدية، لجنة متابعة أزمة الكهرباء بالبلدية.