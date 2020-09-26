«الحويج» يترأس الاجتماع التمهيدي لمؤتمر «سرت الثاني»

ترأس الدكتور عبدالهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اليوم السبت، اجتماعاً تمهيدياً للإعدادِ لمؤتمرِ سرت الثاني، الذي سيُعقد في مدينة سرت في 10أكتوبر 2020.

وكان أعيانُ ومشائخُ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، و رجالُ الدين، و أعضاءُ مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نخبةٍ من الحقوقيين والمحامين وأساتذةِ الجامعات، قد دعو إلى هذا الاجتماع الهام.

ويشهد المؤتمر حضورا مميزا للمرأة و الشباب، و ذوي الاحتياجات الخاصة، كما حضر الاجتماع ممثلون عن ضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

وأعرب الوزير، عن سعادته بتلبيتهم الدعوة لحضور هذا الاجتماع الذي يعكس جديتهم في طي صفحة المعاناة بكل ما فيها من آلامٍ وفرقةٍ ومآسي، والمساهمة الصادقة في تعبيد طريق الصلح ورفع رايات السلام، سلامِ الشجعان الذي يعد أساسا لنجاح أعمال مؤتمر سرت الثاني .

وساد الاجتماعَ، أجواءٌ من النقاش الجاد والموضوعي بعد أن اطلع الحضور على وثيقة المؤتمر، وأعطيت الكلمات للحاضرين والتي ركزت غالبيتها على أهم النقاط التي تساعد في انجاح هذا الحدث الوطني التاريخي المتمثلِ في مؤتمر سرت الثاني ، مشددين على ضرورة الخروج بتوصياتٍ تنفيذية من المؤتمر، الشيء الذي عكس أعلى درجات الجدية عند الحاضرين لكي يصدر عن المؤتمر ما ينقذ الوطن والشعب الليبي من هذا الوضع المأساوي والانطلاق في رحلة بناء دولة القانون و المؤسسات دولة لا غالب ولا مغلوب ولا منتصر ولا مهزوم أنه السلامُ الحقيقي الذي نسير اليه جميعاً يداً بيد.