استئناف الدراسة بجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية

بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، استأنفت جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية اليوم السبت نشاطها الدراسي بمختلف كلياتها ومراكزها العلمية، متخذة جميع تدابير الصحة والسلامة المنصوص عليها في الإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كما أطلقت الجامعة حملة توعوية تستهدف كافة المنتسبين للجامعة، وتتضمن سلسلة محاضرات توعوية للوقاية من الوباء.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
«الحويج» يترأس الاجتماع التمهيدي لمؤتمر «سرت الثاني»
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
بلدية الخمس: لم نرفض طرح الأحمال ونطالب باجتماع عاجل مع “العامة للكهرباء” لمعرفة أسباب تعطل محطات التوليد
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
وليامز :على المرتزقة مغادرة ليبيا خلال 90 يوما من اتفاق وقف إطلاق النار
تم النشر منذُ 15 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
تصفية شخصين في مدينة الزاوية رميًا بالرصاص
تم النشر منذُ 22 دقيقة
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
أضف تعليقـك