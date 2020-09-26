استئناف الدراسة بجامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية

بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر، استأنفت جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية اليوم السبت نشاطها الدراسي بمختلف كلياتها ومراكزها العلمية، متخذة جميع تدابير الصحة والسلامة المنصوص عليها في الإرشادات الصادرة عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، كما أطلقت الجامعة حملة توعوية تستهدف كافة المنتسبين للجامعة، وتتضمن سلسلة محاضرات توعوية للوقاية من الوباء.

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