العامة للكهرباء: نطالب المواطنين بعدم الضغط على المهندسين أثناء الصيانة

قالت الشركة العامة للكهرباء، إنه في إطار حرص الشركة العامة للكهرباء للقيام بأعمال الصيانة السريعة لتغذية مناطق متعددة بالطاقة الكهربائية، يواجه المهندسون والفنيون أثناء تنفيذ تلك الأعمال تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم بالطاقة الكهربائية دون الأخذ في الاعتبار ما يترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة الكهربائية ٠

وتابعت الشركة في إيجاز صحفى، اليوم السبت، عليه تأمل الشركة العامة للكهرباء من كافة المواطنين تعاونهم بمساعدة المهندسين والفنيين للقيام بأعمالهم وعدم الضغط عليهم لكي لايترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال إعمالهم بالوجه المطلوب.