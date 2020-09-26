بالصور..حملة تنظيف بشاطئ مدينة بنغازي

كان فايز ساطي الشاب الليبي من مدينة بنغازي يعلم علم اليقين إنه بعد تنظيفه لشاطئ المدينة سوف يعود كما كان ملئ بالقمامة والعلب البلاستكية، وقشور الذرة، وما يرميه المتنزهين على الكورنيش من بقايا الطعام، غير إن ذلك لم يحبط من عزيمته بل ينظم إليه في كل مرة مجموعة من الشباب، والأطفال، والفتيات تطوعا وأملا بأن تعم ثقافة النظافة.

في السبت الخامس من حملته يقول فايز: أنا ما ازال مستمرا في حملتي، فقد قلت في بدايتها “إنها ليست قمامتي، ولكنه وطني” وأنا اعرف إن ما أقوم بتنظيفه سيعود كما كان، ليس لأن الناس لا ترغب في تنظيف ما خلفوه من بقايا، بل لأن بلدية بنغازي بعميدها واعضائه لا يعلمون عنا شئيا، وبالتالي هم لم يقوموا بواجبهم بوضع حاويات قمامة، لحث الناس على وضع القمامة فيها، وتكلف فيما بعد شركات قمامة نظافة لنقلها فيما بعد الى المكبات العامة للمخلفات.

و يضيف فايز قائلا: على الرغم من صعوبة الجو اليوم من رياح القبلي والحرارة المرتفعة إلا إن المتطوعين أصروا على الحضور والمشاركة وحرصوا بشدة على استمرار الحملة.ويقول ساطي ــ الذي بدأ حملته يوم السبت الموافق 29 من شهر أغسطس الماضي بمفرده، وقام بتنظيف الكورنيش المقابل للمحكمة بمنطقة وسط البلاد ــ بعد السبت الثاني من الحملة بدأت هناك فرق تطوعية تشارك معانا من شباب وفتيات وحتى الأطفال، كما شاركنا الحرس البلدي بنقل القمامة إلى المكب، وهناك جهات ساهمت في توفير الإفطار للمتطوعين، وفي كل سبت يزداد عدد المتطوعين وننظف مساحة أكبر لكن البلدية التي من المفترض أن تكون الداعم الأول لنا لم تشارك حتى ولو بكلمة.

ويجيب حول سؤالي هل توجهت الى البلدية بطلب لتوفير حاويات القمامة قائلا: أنا عملي تطوعي وليس من واجبي أو اختصاصي مخاطبتهم بل عليهم هم بأنفسهم المساهمة في هذا العمل الذي يخص بنغازي ونظافتها.كان رأي المهندس علي المغربي يدعو للتفاؤل فعلي الرغم من أن الشواطئ تعود كما هي بعد تنظفيها إلا إنه لم يصاب بالإحباط وأن معنوياته مرتفعة وسيساهم في مثل هذه الحملات آملا بأن يترسخ لو جزء يسير في ذهن الناس عن ثقافة التطوع، والنظافة حيث يقول انه عندما رأى الأطفال يقومون بهذا العمل أحس أنه من واجبه المشاركة فيه.

فيما يشاركنا صديقه الطبيب محمود الهواري قائلا: يجب ان لا نصاب باليأس فهذا واجب علينا أن نقوم بالمشاركة في مثل هذه الحملات.