الهيئة العامة للكهرباء تعلن عودة محطة السرير الغربي للعمل

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الموقتة، عودة محطة السرير الغربي للعمل، بعد خروجها كلياً الأيام الماضية، بسبب نفاد الوقود الخفيف (الديزل) من الخزانات وتأخر وصول الإمدادات.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الوحدة الثالثة بالمحطة دخلت علي الشبكة الكهربائية الشرقية وفي انتظار دخول الوحدة الثانية.

وبحسب البيان، فإن العجز بدأ يتقلص، وستقل معه ساعات طرح الأحمال في الشبكة الكهربائية الشرقية، وفي انتظار دخول بعض الوحدات في محطة كهرباء شمال بنغازي.

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