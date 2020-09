شركة الكهرباء تطالب المواطنين بالتعاون مع المهندسين والفنيين وعدم الضغط عليهم أثناء القيام بأعمال الصيانة السريعة

طالبت الشركة

العامة للكهرباء، السبت، المواطنين بالتعاون ومساعدة المهندسين والفنيين للقيام

بأعمالهم وعدم الضغط عليهم حتى لايترتب عن ذلك تأخرهم في استكمال أعمال الصيانة

السريعة لتغذية مناطق متعددة بالطاقة الكهربائية بالشكل المطلوب ٠

وقالت الشركة في

بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن المهندسين

والفنيين بالشركة يواجهون أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السريعة لتغذية مناطق متعددة

بالطاقة الكهربائية تدخل بعض المواطنين في الضغط عليهم للإسراع بتغذية مناطقهم

بالطاقة الكهربائية دون الأخذ في الاعتبار مايترتب عن ذلك من ضرر على كامل الشبكة

الكهربائية ٠

