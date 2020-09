قال رئيس

الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني،السبت، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم

المتحدة إنه لا حل للأزمة الليبية سوى الحل السياسي بعيدا عن التدخلات الخارجية.

