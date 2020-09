قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، السبت، في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أمن بلاده من أمن ليبيا وأن البلدين يتقاسمان المصير معاً.

The post عاجل// رئيس الحكومة المغربية: أمن المغرب من أمن ليبيا ونتقاسم المصير معاً appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24