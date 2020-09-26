«العامة للكهرباء» بالحكومة الليبية: العجز يتقلص وستقل معه ساعات طرح الأحمال

قالت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية، إن محطة «السرير الغربي» عادت للعمل مرة أخرى بعد خروجها كلياً عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف «الديزل» من الخزنات وتأخر وصول الإمدادات.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، مساء اليوم السبت، فإن الوحدة الثالثة بالمحطة موجودة على الشبكة الشرقية وفي انتظار دخول الوحدة الثانية فيها .

وأكدت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة، أن العجز في الكهرباء بدأ يتقلص وستقل معه ساعات طرح الأحمال في الشبكة الكهربائية الشرقية، وفي انتظار دخول بعض الوحدات في محطة كهرباء شمال بنغازي.

ولفت إلى أن العاملين بالشركة العامة للكهرباء سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع بذلوا جهودا كبيرة رغم الصعوبات والمشاكل التي لا تنتهي.