وزير الخارجية يعقد اجتماعًا تمهيديًا للإعداد لعقد مؤتمر سرت الثاني في العاشر من شهر أكتوبر المقبل

بنغازي 26 سبتمبر 2020 (وال)-عقد وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، اجتماعًا تمهيديًا للإعداد لعقد مؤتمر سرت الثاني في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.

وقد حضر الاجتماع؛ كل من أعيان ومشايخ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، ورجال الدين، وأعضاء مؤسسات المجتمع المدني، اضافة إلى نخبة من الحقوقيين والمحامين وأساتذة الجامعات؛ إلى جانب حضور مميز للمرأة والشباب، وذوي الاحتياجات الخاصة، وممثلون عن ضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

هذا وتم خلال الاجتماعَ مناقشة العديد من الموضوعات؛ عقب اطلاع الحاضرين على وثيقة المؤتمر، إلى جانب إعطاء الكلمات للحاضرين؛ والتي ركزت على أهم النقاط التي تساعد في انجاح هذا الحدث الوطني التاريخي المتمثل في مؤتمر سرت الثاني، مشددين على ضرورة الخروج بتوصيات تنفيذية من المؤتمر، مما يعكس الجدية عند الحاضرين لكي يصدر عن المؤتمر ما ينقذ الوطن والشعب الليبي من هذا الوضع المأساوي والانطلاق في رحلة بناء دولة القانون والمؤسسات. (وال- بنغازي) ر ع / ر ت

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