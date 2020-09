نفى حكماء وأعيان ومسؤولي بلدية الخمس اليوم السبت، ما يشاع عن رفض البلدية

وسكانها طرح الأحمال.

وأوضحت البلدية في بيان بعد اجتماع الحكماء والأعيان أن كُل هذه الإشاعات

غرضها غض الطرف وتوجيه الرأي العام عن الفشل الذي ارتكبته الشركة العامة للكهرباء

في إدارة أزمة الكهرباء، وقرارتها المركزية في توزيع طرح الأحمال، كما أكدوا على

أن محطات توليد الكهرباء في بلدية الخمس ليس من صلاحياتها طرح الأحمال أو توزيع

الكهرباء على المدن، ويجب أن يعي الجميع أن هذه الأزمة هي أزمة الجميع ويجب الوقوف

فيها صفًا إلى صف لتجاوزها وعدم التفرقة ونبذ العنصرية التي يروّج لها البعض.

كما طالب الحضور باجتماع موسع مع الجهات الأمنية ومسؤولين عن الشركة العامة

للكهرباء بشكل عاجل للوقوف على المسببات الحقيقية وراء خروج محطات التوليد عن

الخدمة بشكل متكرر وكيفية علاج الأمر وعدم تكرار حدوثها مجددًا، وطالبوا أيضاً

بضرورة العدل في توزيع طرح الأحمال بين المناطق والمدن بشكل يجعلنا نخرج من هذه

الأزمة بأقل الأضرار.

وحضر هذا الاجتماع كلاً من، مجلس الحكماء والأعيان ببلدية الخمس، مندوبي

المحلات بالبلدية، لجنة متابعة أزمة الكهرباء بالبلدية.

The post بلدية الخمس تطالب باجتماع مع شركة الكهرباء لبحث أزمة تعطل محطات التوليد appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24