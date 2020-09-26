أهل القبلة يتذكرون “عام الهزة”.. عندما تغيّر شكل الأرض

من عمق التاريخ الليبي الموروث ومن أعوام ليبيا المتعددة “عام الهزة” الذي دونه أهل منطقة “القبلة” الشاسعة، في سجلات الأيام عن زلزال عنيف هز المنطقة قبل أكثر من 100 عام.

“عام الهزة” الأشهر من نار على علم حين تفتح تقاويم القبلة وهو بلا شك ذاك المُعلّم بدائرة حمراء في يوميات الأولين.

وتبدو الأرض غير الأرض في القبلة، فالجبال مشققة، وأحجار متدحرجة يبلغ وزنها عشرات الأطنان، وأينما نظرت على مد البصر فالجغرافيا قبل الهزة ليست كما بعدها.

وتهاوت الرواسي الشامخات وارتفعت ألسنة الغبار إلى عنان السماء حتى اعتقد الناس أنها القيامة، ووقع كل واقف في القبلة من شجر وبشر وحجر.

وغيّرت الهزة النادرة المنطقة، فتفجرت عيون الماء وأقام الناس حولها مواطن لهم واتخذوا من شقوق الجبال مساكن. وأنشأوا حقولهم فغرسوا أشجار اللوز والتين والزيتون والنخيل وبقيت شواهدها حاضرة إلى يومنا هذا، فيما أسهمت هذه الهزة في تمهيد الطرق الوعرة.

عام الهزة الأرضية في القبلة لم يحدد زمانه بدقة غير أنه سبق بعشرات السنوات زلزال مدينة المرج المعروف في سنة 1963، إلا أن البعض يرجعه إلى عهد ما قبل الاحتلال الإيطالي بعشرات السنين.

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