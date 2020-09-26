شاهد..إفتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية

قام مدير أمن الجفارة عميد عبدالناصر الطيف، صباح اليوم السبت ،بإفتتاح مركز شرطة النجيلة الغربية،حيث حضر مراسم الإفتتاح مدير الإدارة العامة للدعم المركزي عميد محمد فتح الله”، وعضو مجلس النواب أيمن سيف النصر، ومدير أمن جادو عميد علي الهزهازي، عدد من ضباط وضباط الصف والأفراد التابعين للمديرية، وأعيان وشيوخ المنطقة.



و ثمن عميد عبد الناصر الطيف كافة الجهود التي يبذلها أعضاء ومنتسبي رجال الأمن بمديرية أمن الجفارة، موضحا بأن هذا الإفتتاح جاء بعد دعم المركز بجميع الإمكانيات المتاحة والتجهيز لمباشرة العمل داخله، ومطالبا ببذل الجهود من أجل إنجاح سير العمل الأمني والمجاهرة بأمن داخل المنطقة.

ويأتي هذا الإفتتاح بناء على قرار وزير الداخلية بشأن رفع عدد من نقاط الشرطة إلى مراكز شرطة لصالح مديرية أمن الجفارة.