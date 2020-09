شدد حسن المبروك عضو اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية المزمع تنظيمه

في مصر في النصف الأول من شهر أكتوبر المقبل، إن المصالحة الوطنية الشاملة بين

كافة أبناء الشعب الليبي لن تتم إلا بقيادة الدكتور سيف الإسلام القذافي.

وطالب المبروك السلطات في ليبيا ومجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، بأن

ترفع القيود على دكتور سيف الإسلام معمر القذافي، ورفاقه من قيادات النظام

الجماهيرى حتى يساهموا بإيجابية فى المصالحة الوطنية الشاملة ودعم استقرار وأمن

ليبيا.

وأوضح المبروك أن هذه المصالحة الوطنية لا تتم كذلك إلا بعد الإفراج الفورى

عن الأسرى والمعتقلين، وتنفيذ وتعميم قانون العفو العام الذى أصدره مجلس النواب، وعودة

المهجرين والنازحين وتعويضهم وجبر ضررهم، والتوجه للدكتور سيف الإسلام معمر

القذافى وأولياء الدم والقيادات المرجعية فى ليبيا التي هي محل تقدير واحترام كل

الليبيين من أجل أن يقودوا المصالحة الوطنية الشاملة.

وأضاف المبروك أن اللجنة تدعو السلطات في ليبيا والمجتمع

الدولى وكافة المنظمات لحل المسألة الليبية والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها،

وعدم التدخل الخارجي، وإخراج المرتزقة وحل المليشيات واحتكار السلاح بيد مؤسسات

الدولة، والمصالحة الوطنية الشاملة.

وناشد المبروك القيادات الاجتماعية وأهل الفقه والعلم والأئمة وأهل الصلاح

والتقوى بأن يقوموا بواجبهم الديني والاجتماعي والإصلاحي لإنجاح المصالحة الوطنية

الشاملة، متوجها برسالة للشعب الليبي من أولياء الدم، أن عشرة سنوات من الحرب

والدم والدمار وإهدار الثروات ونشر الحقد والضغينة بين الليبيين كافية للاعتبار

والتدبر والمراجعة بالعودة إلى كلمة سواء بين الليبيين، إلى الصلح وإحالة مظالم

الشعب الليبي إلى الله ثم للقضاء الليبي حال قيام الدولة ومؤسساتها.

The post المبروك: المصالحة الوطنية الشاملة لن تتم إلا بقيادة الدكتور سيف الإسلام القذافي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24