ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

26 September, 2020

أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقة المتجددة بالحكومة الليبية ،مساء السبت ،عن عودة محطة السرير الغربي ،للعمل مرة أخرى بعد خروجها كلياً عن العمل خلال الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف الديزل من الخزنات وتأخر وصول الإمدادات.

وقالت الهيئة في بيان لها ،إن الوحدة الثالثة بالمحطة موجودة على الشبكة الشرقية وفي انتظار دخول الوحدة الثانية فيها ،مؤكدة أن العجز في الكهرباء بدأ يتقلص وستقل معه ساعات طرح الأحمال في الشبكة الكهربائية الشرقية، وفي انتظار دخول بعض الوحدات في محطة كهرباء شمال بنغازي.

ولفت إلى أن العاملين بالشركة العامة للكهرباء سواء في الإنتاج أو النقل أو التوزيع بذلوا جهودا كبيرة رغم الصعوبات والمشاكل التي لا تنتهي.