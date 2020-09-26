تكدس القمامة بشوارع وأحياء سرت بعد توقف شركة النظافة عن العمل

تشهد كافة الأحياء السكنية والشوارع الرئيسية الفرعية بمدينة سرت، تكدس القمامة بشكل كبير وانبعاث الروائح الكريهة منها، بسبب توقف سيارات نقل القمامة بالشركة العامة لخدمات النظافة سرت عن العمل.

وأوضح مدير الشركة بشير لاحرش، إلى «بوابة الوسط»، أن سيارات نقل وإزالة القمامة توقفت عن عملها بسبب عدم توافر وقود النافتة نهائيًّا بالمدينة، على الرغم من مطالبتنا مرارًا وتكرارًا بلدية سرت ولجنة أزمة الوقود بسرت منذ أسابيع بتخصيص كمية من وقود النافتة لأسطول سيارات نقل القمامة، البالغ عددها أكثر من 18 سيارة.

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