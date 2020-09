أخبار ليبيا24 أعلنت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة الليبية اليوم السبت عودة محطة السرير الغربي للعمل بعد خروجها كلياً عن العمل الأيام الماضية بسبب نفاذ الوقود الخفيف ( الديزل ) من الخزانات وتأخر وصول الإمدادات. وأضافت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الوحدة الثالثة في […]

