شركة الكهرباء: عودة محطة السرير لإنتاج الكهرباء تدريجيا بعد وصول النفط

أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة المؤقتة، السبت، عودة محطة السرير لإنتاج الكهرباء تدريجيا وذلك بعد وصول النفط للمحطة بنسبة بسيطة.

وقالت الشركة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” إنه بعد غياب لعدة أيام ونفاذ مخزون الوقود “الديزل الخفيف” من شركة البريقة لتسويق النفط وصل الوقود اليوم وبنسبة بسيطة إلي محطة السرير لتبدأ المحطة في إنتاج الكهرباء تدريجيا.

وأضاف البيان أنه تم إصلاح بعض الأعطال البسيطة بمحطة الشمال لتعود الشبكة للاستقرار تدريجيا، لافتا إلى أن المواطنين سيشعروا بهذا الاستقرار في الأيام القليلة القادمة، مؤكدا أن التحسن سيستمر طالما استمر تدفق الوقود من شركة البريقة لتسويق النفط والغاز من شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط حسب الكميات المطلوبة بلا أي تأخير.

وأوضح البيان أن عدم وصول ناقلة الوقود في مواعيدها المحدده يتسبب ذلك في نفاذ خزانات الوقود بالمحطات وهذا الأمر يؤدي إلى إطالة الأزمة وعدم الاستقرار للشبكة، مبينا أن زمن تفريغ الناقلة عند وصولها المحطة يأخذ أكثر من 36 ساعة وأن عملية وصول الوقود إلي محطة السرير تأخذ أكثر من 24 ساعة، مشير إلى أن عملية ملء خزانات الوقود تصل لأكثر من 24 ساعة وكذلك معالجة الوقود تصل لأكثر من 24 ساعة أخري.

