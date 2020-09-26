“إيواء طرابلس”: استلمنا 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية

أعلن ما يعرف بـ”مركز إيواء طرابلس طريق السكة” بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية استلامه اليوم السبت، 28 مهاجر غير شرعي من جنسيات إفريقية من مكتب الترحيل بالجهاز.

وقال المركز في إيجاز صحفى، هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم إنقاذهم في عرض البحر من قبل جهاز خفر السواحل و امن الموانئ كانوا في طريقم إلى القارة الأوروبية بطريقة غير قانونية، وقد تم تقديم الخدمات الإيوائية للمهاجرين غير الشرعيين .

وناشد المركز، المنظمات الدولية للإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استلامهم في الفترة الأخيرة.