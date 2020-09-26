ضبط تشكيل عصابي أفريقي يتاجر بالمخدرات وممارسة الدعارة ببنغازي

ألقى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي، القبض على رجال ونساء يحملون جنسيات أفريقية لاستخدامهم منزلاً لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات.
وبحسب بيان صادر عن مدير أمن بنغازي، مساء اليوم السبت، فإن قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن أفاد بورود معلومات من أحد المصادر السرية والموثوق بها عن منزل بأحد المناطق يستخدم لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات وأن هذا المنزل يقطنه ويتردد عليه رجال ونساء من ذوي البشرة السمراء .
وأوضح قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي، أنه تم الحصول على أذن من النيابة بتفتيش المنزل، حيث وجد أصحاب المنزل من ذوي السوابق ومستأجر لأشخاص يحملون جنسيات سودانية وتشادية ونيجرية.
وأضاف القسم، أنه فور أخذ الأذن من النيابة العامة تم الدخول للمنزل المشار إليه وضبط من فيه حيثُ وجدوهم في حالة سُكر ظاهر وبحوزتهم أدوات وأغراض تستخدم للدعارة وخمور ومخدرات وورق لعب القمار، وتم وضعهم بالحجز القانوني وتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
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