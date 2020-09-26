ضبط تشكيل عصابي أفريقي يتاجر بالمخدرات وممارسة الدعارة ببنغازي

ألقى قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغــازي، القبض على رجال ونساء يحملون جنسيات أفريقية لاستخدامهم منزلاً لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات.

وبحسب بيان صادر عن مدير أمن بنغازي، مساء اليوم السبت، فإن قسم البحث الجنائي بمُديرية الأمن أفاد بورود معلومات من أحد المصادر السرية والموثوق بها عن منزل بأحد المناطق يستخدم لممارسة الدعارة وتعاطي الخمور والمخدرات وأن هذا المنزل يقطنه ويتردد عليه رجال ونساء من ذوي البشرة السمراء .

وأوضح قسم البحث الجنائي بمُديرية أمن بنغـازي، أنه تم الحصول على أذن من النيابة بتفتيش المنزل، حيث وجد أصحاب المنزل من ذوي السوابق ومستأجر لأشخاص يحملون جنسيات سودانية وتشادية ونيجرية.

وأضاف القسم، أنه فور أخذ الأذن من النيابة العامة تم الدخول للمنزل المشار إليه وضبط من فيه حيثُ وجدوهم في حالة سُكر ظاهر وبحوزتهم أدوات وأغراض تستخدم للدعارة وخمور ومخدرات وورق لعب القمار، وتم وضعهم بالحجز القانوني وتخاذ كافة الإجراءات القانونية.