ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

26 September, 2020

أعلنت الإدارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس ،عن تمكن وحدة العمليات بالادارة العامة للدعم المركزي فرع طرابلس من القبض على المدعو “ج. ع. ق” والمتهم في عدة قضايا منها الخطف والحرابة والسطو المسلح وترويع المواطنين، بمنطقة عين زارة طريق المشتل.

وقالت الإدارة في بيان لها ،إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم وإستكمال التحقيق معه.