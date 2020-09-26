“دورة استثنائية” لمعرض ليبيا الزراعي في تمنهت

شهد مركز تمنهنت للمعارض قص شريط افتتاح فعاليات معرض ليبيا الزراعي في دورته الخامسة، في دورة استثنائية في ظل ما تشهده البلاد من تفشي جائحة فيروس كورونا، فكان لزاما إقامة هذه الدورة بشكل مختصر عن مواسم خلت.

وحضر حفل الافتتاح عميد بلدية براك بوادي الشاطئ ومندوبان عن بلديتي سبها ووادي البوانيس وجمع من أهل بلدة تمنهنت، وضم المعرض أجنحة للمزارعين وتجار التمور والزيتون وأصحاب شركات التسويق الزراعي والمعدات الزراعية.

واختُصرت الدورة هذا العام إلى يومين بدلا من 5 أيام بسبب وباء كورونا، واقتصرت العروض على نماذج عينية من إنتاج هذا العام مقدمة من عدد من مزارعي وادي البوانيس الذي تقع تمنهنت في نطاقه، إضافة إلى الزيغن وسمنو مع الاعتذار من الكثير من المزارعين الراغبين في المشاركة.

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