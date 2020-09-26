«العقوري»: فرنسا والإمارات داعمتان للاستقرار والحد من النزاع في ليبيا

أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، يوسف العقوري، عن ترحيبه بالتصريح الصادر عن جان لودريان وزير الخارجية الفرنسي، وعبدالله بن زايد وزير الخارجية الإمارتي، في المؤتمر الصحفي، الذي جمعهما، واللذي حثا فيه على دعم وقف إطلاق النار الدائم ودعم الحوار السياسي بين الليبيين ووقف التدخلات الأجنبية .

وشدد العقوري، في بيان له مساء اليوم، على أهمية ما صرح به لودريان وزير الخارجية الفرنسي من ضرورة توزيع عائدات النفط بعدالة بين جميع المناطق.

واعتبر العقوري، أن العمل على الملف الاقتصادي سوف يخفف من حدة النزاع في ليبيا .

كما جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية، التزام مجلس النواب بمخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وحرص المجلس على التنسيق المستمر مع الجانبان الإماراتي والفرنسي لإيجاد حل للأزمة الراهنة عبر الحوار السياسي.

وقبل أيام، بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في باريس، مع وزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها حل الأزمة الليبية والتأكيد على التوزيع العادل لعوائد النفط.