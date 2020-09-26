شفاء حالتي إصابة بفيروس كورونا في المستشفى العسكري إجدابيا

أعلن المستشفي الميداني العسكري إجدابيا، عن شفاء حالتين كانتا مصابتين بفيروس كورونا وتماثلهما للشفاء.

وبحسب بيان للمستشفى اليوم، ارتفع عدد المتعافين في المستشفى حتي الآن إلى 46 حالة.

المستشفى العسكري أجدابيا يعلن إيقاف استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

وفي 11 سبتمبر الحالي، أعلن مدير المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، الدكتور عبدالعالي الزقزاق، وصول عدد الحالات الموجودة بقسم العزل في المستشفى إلى 35 حالة، مؤكدا عدم قدرة المستشفى على استقبال حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، نظرا إلى الضغط الحاصل عليه وعلى الكوادر الطبية الذين ما زالوا يواصلون العمل حتى الآن، ومقيمين بداخل المستشفى لمدة تفوق الشهر.

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