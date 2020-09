رعب في طرابلس مع تفاقم أزمة الانفلات الأمني وتزايد حالات اختطاف النساء

أفاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، بوجود حالة اختطاف جديدة

لسيدة تدعى فادية الفرجاني، والتي انقطع الاتصال بها.

وتسود حالة من الرعب والفزع بين الأهالي في مناطق غربي ليبيا الخاضعة

لسيطرة حكومة الوفاق غير المعتمدة خاصة طرابلس

التي تئن تحت وطأة سيطرة الميليشيات على العاصمة وتسبب ذلك في حالة غير مسبوقة من

الانفلات الأمني وعمليات قتل وخطف طالت كثير من المدنيين، وازداد الأمر فداحة مع

كثرة حالات الاختطاف بين حرائر ليبيا من النساء.

ويؤكد النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن هذه الحوادث تتكر يوميا

مؤكدين أن طرابلس باتت مكانا مرعبا يئن تحت حكم الميليشيات ويخشى فيه المواطنون

على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم.

وكانت طرابلس قد شهدت يوم الأربعاء 16 سبتمبر الجاري اخطاف امرأة تدعى

فتحية اللافي تبلغ من العمر 60 سنة، بعد مغادرتها منزلها في منطقة مشروع الهضبة

بطريق المطار.

وبعد فشل كل جهود العثور على اللافي أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق

غير المعتمدة قد يوم الخميس الماضي في بيان لها مقتل المرأة وضبط المتهم بارتكاب

الواقعة، مضيفة أنه اعترف بخطف الضحية وقتلها والإفصاح عن مكان دفنها.

وكانت وسائل إعلام محلية، قد أفادت أن المواطنة كانت متجهة لتلقي العلاج

بإحدى العيادات الطبية، لكنها تأخرت في العودة للمنزل، ثم فقدت أسرتها التواصل

معها، موضحة أن جثة القتيلة عثر عليها في منطقة مشروع الهضبة، وتم ضبط المجرم وهو

يحاول بيع سيارتها في منطقة تاجوراء.

ويؤكد اختطاف فادية الفرجاني ومن قبلها فتحية اللافي حالة الانفلات الأمني

وشيوع الجريمة في المناطق الخاضعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ويشير إلى خروج

الأوضاع الأمنية عن سيطرتها تماما، ما يثير حالة من الرعب والفزع بين الأهالي بشكل

يومي بسبب تكرار حدوث مثل هذه الجرائم.

وتستمر وتيرة

العنف بحق النساء في المناطق الغربية والذي بعتبر مؤشرا خطيرا

يهدد منظومة حقوق الإنسان، خاصة الحق في الحياة وغياب تطبيق القوانين الرادعة

وانتشار السلاح الذي ما من شأنه أن يسهم في زيادة مثل هذه الجرائم، ما يحتم ضرورة التخلص من سيطرة الميليشيات

على العاصمة ووضع حد لحالة الإرهاب التي يتعرض لها السكان في طرابلس.

وكانت اللجنة

الوطنية لحقوق الإنسان قد أكدت أن العام المنصرم حصد حياة العديد من

السيدات بجرائم قتل تعددت دوافعها الاجتماعية والثقافية وتجسدت بمفهوم العنف ضد

النساء كونهم إناث، مضيفة أن ذلك في ظل ضعف الحماية الأسرية والمجتمعية تجاه

النساء خاصة اللواتي يواجهن العنف في الحيزين الخاص والعام.

