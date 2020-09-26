إصابة رئيس وحدة الدوريات الأمنية بمديرية أمن بنغازي بكورونا

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالخدمات الصحية بنغازي ،عن إصابة النقيب عمر إمحمد البشتي رئيس وحدة الدوريات الأمنية بقسم النجدة بمديرية أمن بنغازي ,،بفيروس كورونا وهو يؤدي واجبه ضمن الفرق المكلفة بمكافحة هذه الجائحة.

و أشارت الإدارة إلى أن النقيب عمر البشتي قد واكب مع زملائه عمل الغرفة المركزية منذ بداية انطلاقها وشارك بفاعلية في كل برامجها وكان على تواصل مستمر مع أعضائها ،متمنية له الشفاء العاجل والعودة لأداء واجبه في أقرب وقت ممكن.