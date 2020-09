أخبار ليبيا 24 – متابعات أعرب عضو المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، عبد الرحمن الشاطر، عن رفضه لما وصفها بـ”ألاعيب” البعثة الأممية للدعم في ليبيا، خلال الحوار السياسي المقرر عقده في العاصمة السويسرية جنيف الشهل المقبل. الشاطر قال ، في تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”، “ليبيا لن تكون سلعة تعرض للبيع في لقاء الحوار السياسي الشهر […]

