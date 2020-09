مصراتة.. إجمالي إصابات كورونا بمراكز العزل بالبلدية بلغ 27 حالة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية

مصراتة، السبت، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل مراكز العزل بالبلدية

بلغ 27 حالة وإجمالي حالات العناية المركزة بلغ 17 حالة.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن مركز العزل بالمعهد القومي للأورام رقم 2 يوجد به 7

حالات بالإيواء و 8 حالات بالعناية المركزة، مضيفة أن قسم العزل بمركز مصراته

الطبي يوجد به 3 حالات بالإيواء و4 حالات بالعناية المركزة.

وأوضح البيان أن قسم العزل بمستشفي مصراته للدرن والأمراض الصدرية يوجد به

8 حالات بالعناية المركزة.

