جدد حراك “رشحناك” الداعم لتولي الدكتور سيف الإسلام القذافي

مسؤولية المرحلة المقبلة في ليبيا، اليوم السبت، تأكيده على أن الحراك كيان مستقل تأسس

من أجل التمسك بالحل السلمي

وانتقال السلطة عبر صناديق اقتراع

يحدد مصيرها الليبيون وان كافة قراراته وبياناته نابعة من أهدافه وفق ما

يتماشى مع مطالب أعضائه وداعميه من عامة الشعب.

وشدد الحراك في بيان له على أن الدكتور سيف الإسلام القذافي هو مرشحه الوحيد وأنه جاء لهدف إرجاع هيبة وسيادة الوطن وإحياء مشروع ليبيا الغد لينعم الشعب بخيراته مؤكدين العزم الاستمرار في المشروع الهادف لعودة الوطن .

وأكد الحراك أن

الدكتور سيف الإسلام القذافي ومن بعده الكيانات الاجتماعية والسياسية والشبابية والنسائية داخل الوطن التي تشكل القاعدة الشعبية الحقيقة التي قلبت موازين اللعبة

السياسية بجعل أنصار الوطن ضمن الحوارات

والمفاوضات الليبية بعد تهميش واقصاء طيلة

السنوات السابقة .

وبين الحراك أن

هدف الحراك إظهار حجم القاعدة الشعبية التي يتمتع بها الدكتور سيف الإسلام

وليس طرفاً في المفاوضات الخارجية لإيماننا التام بأن الحلول الداخلية هي أساس حل

الازمة.

وأعلن الحراك رفضه المحاصصة التي تشرف عليها البعثة الأممية لدعم في ليبيا،

معتبرا أن دعوة ممثلي أنصار الدكتور سيف الإسلام القذافي في المفاوضات الخارجية تعكس

حجم القاعدة الشعبية التي يتمتع بها داخل الوطن والتي تعتبر عنصراً أساسياً في أي

تسوية سياسية بموجبها تحل الازمة الليبية .

وأكد البيان على

دعم الفريق السياسي

المخول من طرف الدكتور سيف الإسلام مع رفض

أي شخصيات تفوض نفسها بالحضور وتمثيل أنصار الدكتور سيف الإسلام مالم

تحظ بثقة الليبيين في الداخل مع دعوة البعثة الأممية الإعلان عن القوائم المدعوة

قبل عقد جلسة المفاوضات .

ولفت البيان إلى رفض مخرجات حوار بوزنيقة الجاري في المغرب والذي يهدف لتمرير المرحلة الانتقالية وإفشال مشروع عقد الانتخابات مؤكدين أن الحراك مع مصلحة الشعب في حالة تمرير هذه المخرجات في لقاء جنيف القادم كونها لا تلبي مطالب مؤيدي أنصار الدكتور سيف الإسلام القذافي ومطالبهم التي رفعوا شعارتها بخروجهم في الساحات والميادين.

The post حراك رشحناك يؤكد: مشروع الدكتور سيف الإسلام القذافي سيعيد هيبة وسيادة الوطن appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24