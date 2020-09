الوطنية لحقوق الإنسان: إنقاذ 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة قبالة سواحل طرابلس

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا، السبت، أن قسم شؤون الهجرة غير

النظامية باللجنة تابع عملية إنقاذ عدد 35 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة

أغلبهم من جنسيات عربية قبالة سواحل مدينة طرابلس، اليوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي”فيسبوك” إن جهاز الهجرة غير الشرعية التابع لوزارة الداخلية

بحكومة الوفاق غير المعتمدة قام باستلام المهاجرين لنقلهم إلى مركز إيواء

المهاجرين.

وأضاف البيان أنه

تم رصد واقعة نقل المهاجرين من منصات الإنزال البحري إلى أحد مراكز الايواء بطريقة غير إنسانية، لافتا إلى

أنه يستوجب نقل من يتم إرجاعهم من البحر بطريقة أكثر إنسانية وتراعي وضعهم النفسي

والبدني وتحترم كرامتهم الإنسانية.

