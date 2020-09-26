الجمارك تعلن ضبط آلاف الأقراص المخدرة والمئات من كراتين المشروبات الكحولية

أخبار ليبيا 24 – أمن

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، إحباط سلطات جمركي رأس إجدير والخمس، محاولتي تهريب آلاف الأقراص المخدرة وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية، إلى داخل البلاد.

وفي بيانين مفنصلين لمصلحة الجمارك، أوضحت المصلحة أن أعضاء مركز جمرك رأس إجدير تمكنوا من صد محاولة اختراق داخل الحدود الجمركية للمنفد وذلك بتهريب كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والتي يمنع تداولها.

وبينت المصلحة، أن الضبطية تقدر بـ 32 ألف قرص مخدر، مشيرة إلى أن المهرب توقع بأن النقاط الجمركية خالية من أعضاء حرس الجمارك في ظل قفل المنفد.

ونوهت المصلحة أنها في الفترة الأخيرة أعطت اهتماما كبيرا لمركز جمرك رأس اجدير بتكليف قيادة شابة لقيادة الدفة التي تتطلبها المرحلة الحالية مدمجة بخبرات طويلة للكادر الجمركي الذي يواصل الليل بالنهار من أجل أمن البلاد الأمني والاقتصادي.

وذكرت المصلحة، أن أبنائها المتمركزين في مركز جمرك ميناء الخمس البحري، نجحوا في ضبط حاوية بسعة 20 قدم، محملة بكمية 570 كرتونة من المشروبات الكحولية.

ولفتت إلى أن عملية الضبط جاءت على إثر معلومات واردة إلي رئيس مركز جمرك الميناء، بوجود كميات كبيرة من المشروبات الكحولية موردة من الخارج ومعدة للتهريب.

وأشارت إلى أن هذه الحمولة كانت من المفترض أن تكون مصابيح كهربائية حسب المستندات المرفقة لهذه الشحنة، منوهة بأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وأنها ستنشر في الساعات القادمة فيديو يوضح عملية الفتح والإجراءات بشكل مفصل.

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