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اندلاع النيران في محطة الكهرباء بطريق المطار بوعطني بنغازي

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

ليبيا

مصادر محلية تؤكد اندلاع النيران في محطة الكهرباء بطريق المطار بوعطني في بنغازي

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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