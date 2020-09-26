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بلدية صرمان تكشف عن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، نتائج عدد ( 71 ) مسحة أنفية تم استلامها.

وقال الفريق في إيجاز صحفى، الحالات الموجبة 27 حالة، منها عدد ( 6 ) حالة جديدة، و عدد ( 21 ) حالات مخالطة، وهي  سبع حالات من محلة صرمان المدينة ، خمسة حالات من محلة مخلوف  ، حالتين من محلة أم الحشان ، سبع حالات من محلة الساحل ، حالة واحدة من محلة زكري ، حالتين من محلة الشاطي ، حالة واحدة من محلة صرمان الجنوبي ، حالة واحدة من محلة أبي الريش ، حالة واحدة من محلة عطاف .

وتابع الإيجاز، حالات الشفاء كالتالي، عدد  ( 4 ) تماثلت للشفاء، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة، مضيفا أن التحديث الوبائي بالكامل على النحو التالي،  الإصابات الكلية   290 ، الحالات النشطة   172 ، حالات الشفاء 101،حالات الوفاة  17.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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