بلدية صرمان تكشف عن الوضع الوبائي الخاص بفيروس كورونا

أعلن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بلجنة الأزمة لمجابهة وباء كورونا ببلدية صرمان، نتائج عدد ( 71 ) مسحة أنفية تم استلامها.

وقال الفريق في إيجاز صحفى، الحالات الموجبة 27 حالة، منها عدد ( 6 ) حالة جديدة، و عدد ( 21 ) حالات مخالطة، وهي سبع حالات من محلة صرمان المدينة ، خمسة حالات من محلة مخلوف ، حالتين من محلة أم الحشان ، سبع حالات من محلة الساحل ، حالة واحدة من محلة زكري ، حالتين من محلة الشاطي ، حالة واحدة من محلة صرمان الجنوبي ، حالة واحدة من محلة أبي الريش ، حالة واحدة من محلة عطاف .

وتابع الإيجاز، حالات الشفاء كالتالي، عدد ( 4 ) تماثلت للشفاء، فيما لم يتم تسجيل حالات وفاة، مضيفا أن التحديث الوبائي بالكامل على النحو التالي، الإصابات الكلية 290 ، الحالات النشطة 172 ، حالات الشفاء 101،حالات الوفاة 17.