مركز إيواء طرابلس يتسلم 28 مهاجرا من جنسيات إفريقية بعد إنقاذهم

قال جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس‏، السبت،

إن مركز إيواء طرابلس طريق السكة التابع له استلم 28 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية من مكتب الترحيل

بالجهاز.

وأضاف الجهاز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم انقادهم في عرض البحر من قبل جهاز خفر السواحل وأمن الموانئ كانوا في طريقم إلى القارة الأوروبية بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أنه تم تقديم الخدمات الإيوائية لهؤلاء المهاجرين.

وناشد الجهاز المنظمات الدولية للإغاثة تقديم المساعدات الإنسانية لهؤلاء المهاجرين غير الشرعيين الذين تم استلامهم في الفترة الأخيرة.

