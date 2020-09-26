ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ بنغازي |

26 September, 2020

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت على الترتيبات الجارية لعقد مؤتمر سرت الثاني خلال شهر أكتوبر القادم وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج.

وأكد وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أن اجتماعا عقده اليوم بالخصوص ودعا إليه أعيان ومشائخ القبائل من مختلف مناطق ليبيا، وعدد من رجال الدين، و أعضاءُ مؤسسات المجتمع المدني، إضافة إلى نخبةٍ من الحقوقيين و المحامين وأساتذةِ الجامعات، وممثلين عن المرأة و الشباب، و ذوي الاحتياجات الخاصة، وضحايا الحرب وأولياء الدم والجرحى.

وقال الوزير إن الاجتماع جاء لوضع مسودة وثيقة المؤتمر للمصالحة وطي صفحة المعاناة بكل مافيها من آلامٍ وفرقةٍ ومآسي، و المساهمة الصادقة في تعبيد طريق الصلح ورفع رايات سلام الشجعان، مؤكدا أن هذا الشيء يعد أساسا لانجاح أعمال مؤتمر سرت الثاني.

من جهة أخرى، أطلع وزير الخارجية والتعاون الدولي ،الثني ،على نتائج جولته للحقول والموانيء النفطية بمناطق الهلال النفطي ،وأشار الوزير إلى مرافقة الصحافة ووسائل الإعلام الأجنبية له خلال الجولة، لدحض الأكاذيب حول ما يشاع من وجود الأجانب و المرتزقة في الحقول والموانيء النفطية.

وناقش الاجتماع تفعيل اللجنة المقترحة من قبل وزير الخارجية بشأن إلغاء أو تفعيل التعامل مع بعض الشركات التركية.

كما ناقش افتتاح مقر مكتب وزارة الخارجية و التعاون الدولي ببنغازي والذي يعد معلما وإنجازا حضاريا يضاف إلى إنجازات الحكومة الليبية.

وأكد الوزير أن الافتتاح يعد رسالة مهمة تبين أن إرادة الحياة انتصرت على إرادة الإرهاب والموت.

وأشار إلى أن الافتتاح يأتي نتيجة للأمن و الاستقرار بالمدن التي تبسط الحكومة الليبية سيطرتها عليها وجهود تضحيات جنود القوات المسلحة العربية الليبية.